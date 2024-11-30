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الصورة الأولى من فيلم "الست" لـ منى زكى - أخبار كلمتك

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الصورة الأولى من فيلم "الست" لـ منى زكى - أخبار كلمتك

الصورة الأولى من فيلم "الست" لـ منى زكى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - نشرت الشركة المنتجة أول صورة من كواليس  فيلم "الست"، وهو العمل الذي سيجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بطولة النجمة منى زكي، تمهيدا لعرضه بدور السينما.

وستعرض 18 دقيقة من فيلم الست في مهرجان مراكش السينمائي، وسيعرض  العمل في شهر يونيو المقبل بسينمات مصر والخليج كموعد مبدئى.

 

تفاصيل فيلم الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فيما يشارك نخبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث العمل منهم نيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز.

 

أبطال فيلم الست 

والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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