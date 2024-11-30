مشاهير العرب - قبل انطلاقته.. عمرو الفقي يكشف البوستر التشويقي لـ «يو بودكاست» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن البوستر الدعائي لـبرنامج «يو بودكاست» المقرر أن تطلقه الشركة المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكون برنامج البودكاست الأكبر في مصر بالتعاون مع عدد كبير من النجوم.

وفي هذا السياق، شارك عمرو الفقي، البوستر الدعائي لـ «يو بودكاست» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مشوقًا الجمهور له، قائلًا: «U podcast.. coming soon».

تفاصيل «يو بودكاست»

ومن المفترض، أن تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أقوى وأكبر بودكاست في مصر، من خلال ١٧ برنامجًا جديدًا، تتميز بتنوع المحتوى بين الاجتماعى والكوميدى والدينى والصحة النفسية، فى إطار خطة الشركة لاقتحام آفاق عالم الإعلام الرقمى، ومواكبة السبل التكنولوجية الجديدة، بما يُظهر قدرتها على التعايش والتواصل مع الأشكال الإعلامية الجديدة، التى تناسب الجمهور الحالى، خاصة فئة الشباب.

ويقدم المحتوى الديني الداعية مصطفى حسني، بودكاست يحمل اسم «حدثنى ربى»، ومن المقرر أن يختص بمناقشة الأمور الدينية والحياتية التى تهم الشباب، بطريقة مبسطة.

فيما يقدم إسلام فوزى «بودكاست» جديدًا بعنوان «فيه إيه؟، وتطرح «المتحدة»، أيضًا، «بودكاست» من تقديم سامح سند، يحمل اسم «أول الخيط»، ويتناول قصصًا حقيقية من عالم الجريمة، وأحداثًا مثيرة من حكايات حدثت بالفعل، عبر طريقة سرده التى تتسم بأسلوب مميز ومسلسل.

كما تقدم الإعلامية رحمة خالد «بودكاست» يحمل اسم «أيوه بطير»، ويتناول قصص نجاح عدد من أبطال «قادرون باختلاف".

ومن المقرر أيضًا، تقديم «بودكاست» لحسام المراغى، يحمل اسم «دوبامين»، ويتناول مناقشات ووجهات نظر مختلفة حول عدد من القضايا والأفكار الجدلية التى يتحدث عنها الكبار والصغار فى المجتمع.