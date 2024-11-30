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مشاهير العرب - «الغاوي» يجمع أحمد مكي وماندو العدل في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الغاوي» يجمع أحمد مكي وماندو العدل في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الغاوي» يجمع أحمد مكي وماندو العدل في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - يستعد المخرج ماندو العدل، للتعاون مع الفنان أحمد مكي فيمسلسل «الغاوي» المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا وسط منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال المشاركة.

وفي هذا السياق، كشف ماندو العدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مسلسل «الغاوي»، قائلا: «علي بركة الله، مسلسل الغاوي رمضان 2025، بطولة أحمد مكي، وإخراج محمد العدل».

أحمد مكي في مسلسل عين شمس في رمضان 2025

ومن ناحية أخرى، يعكف الفنان أحمد مكي على تصوير مسلسل عين شمس في الوقت الحالي، ويخوض من خلاله تجربة الدراما الشعبية لأول مرة، ليغير بذلك عباءته ويبتعد تماماً عن الكوميديا التى اعتاد تقديمها فى السينما والدراما.

آخر أعمال أحمد مكي

وكانت آخر أعمال أحمد مكي، مسلسل «الكبير أوي 8 الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث المسلسل حول الكبير أوي، عمدة قرية المزاريطة الذي يتعرض لضغوط عديدة، ويجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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