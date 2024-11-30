مشاهير العرب - بتول عرفة تعرب عن سعادتها بالمشاركة في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بالمشاركة في موسم الرياض من خلال من خلال العرض المسرحي «حاوريني يا كيكي»، مشيرة أن تفاعل الجمهور السعودي مع العروض المسرحية التي قدمتها في وقت سابق، يمنحها الشغف والرغبة في العودة من جديد وتقديم أعمال مسرحية تلقى قبولهم.

وأشارت عرفة أنها بذلت مجهود كبير في التحضير للعرض المسرحي «حاوريني يا كيكي»، وذلك بسبب حجم فريق عمل المسرحية الذي يضم كم كبير من النجوم، وسط العديد من الارتباطات الفنية لكل منهما، لافتة إلى أن العمل لايت كوميدي ويضم عدد من الاستعراضات والأغاني التي تعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين والملحن كريم عرفة.

أحداث مسرحية حاورني يا كيكي

تدور أحداث مسرحية حاورني يا كيكي في إطار كوميدي حول ثلاثة أصدقاء يتنافسن كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟

مسرحية حاوريني يا كيكي، من بطولة عدد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني، وهالة صدقي، ورانيا يوسف، دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادي، وهو من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

آخر أعمال دينا الشربيني

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني مشاركتها في فيلم «شقو» وهو من بطولة الفنان عمرو يوسف، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي.

فيلم شقو، يشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، مجموعة من النجوم أبرزهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

أحداث فيلم شقو

أحداثه مأخوذة من رواية أمير اللصوص لـ «تشاك هوجان»، في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.