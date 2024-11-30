فيلم «دبكة» الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - نال فيلم "دبكة" إعجاب الجمهور خلال عرضه اليوم السبت، ضمن فعاليات الدورة الرابعة، لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، بدار الأوبرا المصرية.



حيث شهد الفيلم إقبالا جماهيريا من قبل جمهور المهرجان، وأشادوا بمستوى الفيلم الوثائقى الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية، والذى يتناول قصصا حقيقية للأهالى فى غزة من انقطاع الكهرباء، ونقص المياه، وصعوبة الحياة تحت الحصار، حيث تم تصوير الفيلم بالكامل فى فلسطين عن أحداث حقيقية، وهو إنتاج وإخراج مصرى للمخرجة ألفت عثمان.

وقال د. ياسر محب رئيس المهرجان: إن الدورة الرابعة تدعم القضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك من خلال عرض 14 فيلما قصيرا، عن الأحداث فى غزة، فى عروض عالمية أولى ضمن فعاليات المهرجان.



وأشاد بمستوى فيلم " دبكة" وبإعجاب الجمهور به، خاصة وأن هناك عددا من الحضور الشباب من فنانى المستقبل، الذين حضروا خصيصا للتعرف على التجارب الجديدة فى السينما الفرنكوفونية، والمهرجان مهتم بنقل التجربة السينمائية الفلسطينية لتكون صوت الفن للعالم فى دعم القضية.

وأضاف أن الدورة الجديدة تستهدف الاحتفاء يوميا بالشعب الفلسطيني البطل، لأنها تقام في ظل حروب إقليمية وتوترات سياسية غير مسبوقة، مؤكدا أن دعم فلسطين هو أمر طبيعي، لأنها في وجدان الشعب المصري.

وأضاف أن المهرجان يتميز هذا العام بإفراد مساحة لعروض السينما الفلسطينية والتي تنقل صورة الحياة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية، إيمانا بدور الثقافة ووجوب اتساقها مع ما يحدث في العالم، ولتقوم بدورها المنوط في التوعية والتوجيه والتأثير في الرأي العام وتمارس تأثيرها على الصعيد الإنساني.

وأكد محب، اهتمام ادارة المهرجان بعرض فيلم فلسطينى قبيل كل فعالية، ضمن خطة المهرجان لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية، طوال أيام المهرجان.

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