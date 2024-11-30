مشاهير العرب - سماح أنور تكشف عن رأيها في المساكنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها من مصطلح المساكنة الذي انتشر مؤخرًا، ووصفته بـ«الاستهبال».

وقالت سماح أنور خلال لقائها ببرنامج «قعدة ستات» الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: «المساكنة ده كلام فاضي واستهبال رزق الهبل على المجانين، مفيش حاجة اسمها كده».

وأوضحت أن من خلال فترة الخطوبة يمكن للشريكين أن يتعرفوا على بعضهما أكثر معقبة: «فيه خطوبة، والخطوبة اتعملت عشان يتقابلوا كتير ويأكلوا ويشربوا ويتخانقوا ويقولوا هما عايزين إيه في الحياة اللي داخلينها».

آخر أعمال سماح أنور

ويشار إلى أن آخر أعمال سماح أنور مشاركتها بـ مسلسل بطن الحوت، الذي عرض بـ ماراثون رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان محمد فراج.

ودارت أحداث المسلسل حول محمد فراج شقيق باسم سمرة في المسلسل، ويعمل الأخوان في صناعة الفخار ولكل منهما اتجاهات عكس الآخر، فراج ملتزم دينيًا، أما باسم يعمل في المُخدرات مع مجموعة من الأشخاص يتزعمهم عبد العزيز مخيون.

ويرتكب محمد فراج جرائم قتل خلال الحلقات الأولى من المسلسل رغم التزامه دينيًا، دفاعًا عن النفس، بعد دخول شقيقه السجن، إذ يطلب منه البحث عن مواد مخدرة خبأها في مكان معين بعيداً عن الأعين، إلا أن "فراج" يضطر للاستعانة بأصدقاء باسم سمرة القدامى.

ويدخل محمد فراج خلال الأحداث في صراعات شديدة مع أصدقاء باسم سمرة، ويحاولون الغدر به، إلا أنه يُدافع عن نفسه ويقتل 3 منهم.

وشارك في بطولة مسلسل «بطن الحوت» نخبة من الفنانين أبرزهم: سماح أنور، أسماء أبو اليزيد، بسمة، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.