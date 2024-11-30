مشاهير العرب - بعد سحب «عاشق».. 4 أفلام لـ أحمد حاتم في انتظار العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سحب فيلمه الأخير «عاشق» من دور العرض السينمائية بسبب تحقيقه إيرادات ضعيفة، وكان آخر الإيرادات التي حصل عليها 1400 جنيه فقط.

وشاركأحمد حاتم في بطولة فيلم «عاشق» عدد كبير من الفنانين أبرزهم أسماء أبو اليزيد وسامي مغاوري ومحسن محيي الدين وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عمرو صلاح.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي ينتظر عرضها الفنان أحمد حاتم خلال الفترة المقبلة: «قصر الباشا، المنبر، الملحد، حدوتة الأيام الباقية».

فيلم قصر الباشا

يلعب الفنان أحمد حاتم بطولة فيلم «قصر الباشا»، إلى جانب كل من: حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس، وسمية رضا، وإنتاج ah media production للمنتجة آلاء لاشين، وتأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

ويشهد فيلم «قصر الباشا»على عودة الثنائي أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجدداً في السينما، بعد 12 عاماً من تقديمهما فيلم «لمح البصر» الذى تم عرضه عام 2012 من تأليف نبيل شعيب وإخراج يوسف هشام على وشارك في بطولته منى هلا، هيثم سعيد، هبة عبد العزيز، مجدى بدر، ميسرة، صبرى عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين.

فيلم المنبر

بينما يشارك الفنان أحمد حاتم، في بطولة فيلم «المنبر»، كل من عمر السعيد، أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

يجسد أحمد حاتم خلال أحداث العمل، شخصية باحث في تاريخ الأزهر الشريف، بينما تظهر الفنانة زينة، ضيف شرف خلال أحداث الفيلم بشخصية نظلة ليفي، أول يهودية تقف ضد الإسرائيليين، وهي أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يتناول فيلم «المنبر»، دور الأزهر الشريف على مدار ما يزيد عن الـ 1000 عامًا، وينتمي إلى الأفلام التاريخية والحربية أيضًا. وذلك في إطار درامي تشويقي مثير، كما سيشارك فريق روسي في أحد مراحل تنفيذ الفيلم، كما سيُعرض بأكثر من نسخة مترجمة بجانب العربية، منها الإنجليزية.

فيلم الملحد

يشارك في بطولة فيلم «الملحد» نخبة من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد حاتم ومحمود حميدة وحسين فهمي وصابرين وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

ويتناول فيلم «الملحد» قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخرًا وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهي التطرف الديني والإلحاد.

فيلم حدوتة الأيام الباقية

يضم فيلم «حدوتة الأيام الباقية» في بطولته كل من: أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل و تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.