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الجمعة، محمد القس ضيف حبر سري مع أسما إبراهيم - أخبار كلمتك

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الجمعة، محمد القس ضيف حبر سري مع أسما إبراهيم - أخبار كلمتك

الجمعة، محمد القس ضيف حبر سري مع أسما إبراهيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - يحل الفنان محمد القس، يوم الجمعة، ضيفا ببرنامج «حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

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وتذاع الحلقة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر فضائية القاهرة والناس.

وكانت كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن موعد عرض الموسم التاسع من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

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برنامج حبر سري الجزء التاسع 

 وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لكلمتك: “إن الموسم التاسع من برنامج حبري من المقرر عرضه خارج المارثون الرمضاني لعام 2025، متمنية أن الجزء التاسع ينال إعجاب المشاهدين”.

 

وأعلنت أسما إبراهيم عن وجود فقرات جديدة في الموسم الجديد من حبر سري، والذي تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمجال الرياضي.

  من ناحية أخرى كانت قد علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم

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نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ كلمتك: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح لأنه برنامج بقى ليه اسم والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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