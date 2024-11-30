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أميرة فراج: الغناء هو عشقي الأول والحياة ليست تحديا دائمًا - أخبار كلمتك

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أميرة فراج: الغناء هو عشقي الأول والحياة ليست تحديا دائمًا - أخبار كلمتك

أميرة فراج: الغناء هو عشقي الأول والحياة ليست تحديا دائمًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - السبت 30/نوفمبر/2024 - 06:45 م 11/30/2024 6:45:49 PM

أميرة فراج وزوجها
أميرة فراج وزوجها أحمد فهمي في لقاء سابق مع صاحبة السعادة

كشفت المطربة والإعلامية أميرة فراج، زوجة الفنان أحمد فهمي، عن بداياتها في عالم الفن وحبها للغناء الذي ورثته عن والدتها التي كانت عاشقة للفن، وقالت إنها بدأت مسيرتها الفنية في السابعة من عمرها بالانضمام إلى كورال الأطفال، بعدما نجحت في اختبار الموسيقار سليم سحاب، وانضمت للفرقة القومية، وظلت بها حتى تعرفت على زوجها المطرب أحمد فهمي قبيل انضمامها للفرقة الكبيرة بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت أميرة فراج خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي أنها لم تندم على منح حياتها لأطفالها، مؤكدة أنها أم لولدين ورثا حب الموسيقى ويعزفان البيانو، قائلة: "إبني الكبير عمر بيدرس في ألمانيا والصغير حسن لسه عنده ١٣ سنة والاتنين بيحبوا المزيكا وبيتعلموا بيانو".

 

الحياة ليست تحديا دائما

 

وأشارت إلى أن الحياة ليست دائما تحديًا، بل يمكن التعامل معها بمرونة وهدوء، وأن الغناء يظل شغفها الأول الذي تعود إليه بين الحين والآخر رغم قيامها ببعض الأعمال الأخرى التي تبعد عن عالم الفن.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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