مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - أثارت الفنانة فريدة سيف النصر، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت رسالة غامضة عبر حسابها على «فيسبوك»، مطالبة بعودة ثنائي منفصل في الوسط الفني.

وكانت فريدة سيف النصر، كتبت عبر حسابها على «فيسبوك» رسالة غامضة تحمل الآتي: «نفسي اتنين بعينهم يرجعوا لبعض مش شايفه حد لائق عالتاني زيهم، والغريب الحب موجود والعين حق، ياللا عليه العوض، إتنين كمان حزينة أنهم يسيبوا بعض، هو نجم جميل أخلاقه عاليه نظيف وشريف».

وأضافت فريدة سيف النصر: «هي محترمه وفنانة جميلة، والنجوميه والله بتزول لكن البيت والعشرة، أهم من الدنيا لما هتعجزوا هتعرفوا، يارب ترجعوا بالسلامة».

آخر أعمال فريدة سيف النصر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال فريدة سيف النصر مشاركتها في مسلسل العتاولة الذي عرض خلال موسم رمضان 2025.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟.

أبطال مسلسل العتاولة

وضم مسلسل العتاولة 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.