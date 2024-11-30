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يعرض فى رمضان 2025، «الغاوى» مسلسل شعبي لـ أحمد مكى - أخبار كلمتك

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يعرض فى رمضان 2025، «الغاوى» مسلسل شعبي لـ أحمد مكى - أخبار كلمتك

يعرض فى رمضان 2025، «الغاوى» مسلسل شعبي لـ أحمد مكى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - أعلنت الشركة المنتجة عن تغيير اسم مسلسل النجم أحمد مكي المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025.

وتم تغيير اسم المسلسل من  “عين شمس” إلى “الغاوي” ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

 

مسلسل عين شمس 

وفى وقت سابق  قرر مكي الابتعاد عن الدراما  التليفزوينة خلال العام المقبل، والتركيز في تقديم عمل سينمائي، إلا أنه تحمس لسيناريو مسلسل “الغاوي”، الذي من المفترض أن يكون مختلفًا عن ما قدمه من قبل وينتمي لأجواء الدراما الشعبية.

 

مسلسل الكبير أوي

وقرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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