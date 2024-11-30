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مشاهير العرب - وصية طليقة أمير طعيمة بعد حصوله على حكم ضدها بالحبس «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وصية طليقة أمير طعيمة بعد حصوله على حكم ضدها بالحبس «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصية طليقة أمير طعيمة بعد حصوله على حكم ضدها بالحبس «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - كشفت جيني كامل طليقة أمير طعيمة، عن وصيتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد حصولها على حكم ضدها بالحبس شهرين لإتلافها الممتلكات الخاصة به.

وفي هذا السياق، كتبت جيني كامل، عبر حسابها على «فيسبوك» مشيرة لوصيتها بعد الحكم عليها قائلة: «بإذن الله جلسة الاستئناف الجزء الأخير 25 من شهر يناير، حاجتين، الأولى من هنا للجلسة، مرفوض التنازل من الطرف الآخر، والثانية، لو توفاني الله، أمير لا يمشي في جنازة ولا ياخد عزاء ودي وصية، استغفر الله العظيم».

جيني كامل وأمير طعيمة

أزمة أمير طعيمة وطليقته

وتصدر اسم الشاعر أمير طعيمة، حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلان زواجه من الفنانة التونسية يسرا الحديدي، والتي تعد الزيجة الثانية له بعد طلاقه من جيني كامل، الفنانة المعتزلة.

واتضح أن هناك سرا وراء الإعلان عن تلك الزيجة الثانية، وكشفت عنه جيني كامل، طليقة أمير طعيمة، وهو أن أخفى الشاعر عن جمهوره زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي، خاصة أن الزواج تم بعد مرور شهرين فقط من طلاقه.

جيني كامل وأمير طعيمة

جيني كامل تكشف علاقة أمير طعمية بيسرا الحديدي

وبدأت القصة، منذ أيام قليلة حيث تداولت أنباء بشأن عودة الشاعر أمير طعمية لطليقته جيني كامل، بعد مرور عدة شهور على طلاقهما.

وخرجت جيني لترد على تلك الأنباء، لافتة إلى وجود أسباب تمنع حدوث العودة، ليتضح فيما بعد أن زواج أمير طعمية بيسرا الحديدي.

وكتبت جيني كامل عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قائلة: للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة».

جيني كامل وأمير طعيمة

زواج أمير طعمية ويسرا الحديدي

وكشفت جيني كامل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن زواج طليقها الشاعر أمير طعيمة من يسرا الحديدي، وذلك بعد حوالي شهرين فقط من الانفصال.

وأضافت «مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين …!!!!.. مبروك يا ميرو يا أبو العيال جوازة ترفع الرأس الفنانة اتصلت بي وبلغتني بنفسها».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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