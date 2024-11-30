وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «شكوى رقم 713317.. هنا شيحة تكشف تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «شكوى رقم 713317.. هنا شيحة تكشف تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شكوى رقم 713317.. هنا شيحة تكشف تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - كشفت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أحدث مشاركتها في السينما والتي من المقرر أن تبدأ تصويرها في الفترة المقبلة، وذلك استعدادا لانطلاقته في موسم صيف 2025.

وشاركت هنا شيحة، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مشيرة إلى اسم الفيلم المقرر أن يكون «شكوى رقم 713317، والذي علقت عليه قائلة: «توكلنا على الله، زيزي».

ومن ناحية أخرى، تعيش هنا شيحة حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد للمشاركة في مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، بالتعاون مع الفنان محمد هنيدي، المقرر انطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

آخر أعمال هنا شيحة

يذكر، أن آخر أعمال هنا شيحة، كانت مشاركتها في مسلسل «ما تيجي نشوف»، من ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب»، الذي عرض مؤخرا.

وشارك هنا شيحة، في بطولة مسلسل «ما تيجي نشوف»، عدد كبير من النجوم، أبرزهم: نبيل عيسى، إسلام جمال، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

حكاية ماتيجي نشوف

حكاية «ما تيجى نشوف»، دارت أحداثها في 10 حلقات، ويشارك فى البطولة: هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.

اقرأ أيضاً
«شهادة معاملة أطفال» يجمع هنا شيحة ومحمد هنيدي في موسم رمضان 2025

بعد مشاهدتها له.. هنا شيحة توجه رسالة شكر لصناع فيلم مقسوم لـ ليلى علوي

بعد تكريمها في افتتاح مهرجان ميدفست.. هنا شيحة توجه رسالة لـ صبا مبارك (صور)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يتبنى إنتاج فيلم عن فلسطين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق