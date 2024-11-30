مشاهير العرب - «شكوى رقم 713317.. هنا شيحة تكشف تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - كشفت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أحدث مشاركتها في السينما والتي من المقرر أن تبدأ تصويرها في الفترة المقبلة، وذلك استعدادا لانطلاقته في موسم صيف 2025.

وشاركت هنا شيحة، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مشيرة إلى اسم الفيلم المقرر أن يكون «شكوى رقم 713317، والذي علقت عليه قائلة: «توكلنا على الله، زيزي».

ومن ناحية أخرى، تعيش هنا شيحة حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد للمشاركة في مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، بالتعاون مع الفنان محمد هنيدي، المقرر انطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

آخر أعمال هنا شيحة

يذكر، أن آخر أعمال هنا شيحة، كانت مشاركتها في مسلسل «ما تيجي نشوف»، من ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب»، الذي عرض مؤخرا.

وشارك هنا شيحة، في بطولة مسلسل «ما تيجي نشوف»، عدد كبير من النجوم، أبرزهم: نبيل عيسى، إسلام جمال، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

حكاية ماتيجي نشوف

حكاية «ما تيجى نشوف»، دارت أحداثها في 10 حلقات، ويشارك فى البطولة: هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.