مشاهير العرب - الغموض والتشويق يسيطران على البوستر الدعائي لـ فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - يتسأل الكثير من جمهور ومحبي الفنان محمد سعد، عن تفاصيل موعد أحدث أعماله الفنية «الدشاش»، وذلك بعدما كشف صناع العمل عن قرب موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم «الدشاش» عن البوستر الدعائي للعمل، وسيطر الغموض والتشويق على البوستر، الأمر الذي زاد من فضول الجمهور لمعرفة المزيد من التفاصيل حول العمل.

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

يشار أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفه،