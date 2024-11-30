وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الغموض والتشويق يسيطران على البوستر الدعائي لـ فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الغموض والتشويق يسيطران على البوستر الدعائي لـ فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الغموض والتشويق يسيطران على البوستر الدعائي لـ فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - يتسأل الكثير من جمهور ومحبي الفنان محمد سعد، عن تفاصيل موعد أحدث أعماله الفنية «الدشاش»، وذلك بعدما كشف صناع العمل عن قرب موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم «الدشاش» عن البوستر الدعائي للعمل، وسيطر الغموض والتشويق على البوستر، الأمر الذي زاد من فضول الجمهور لمعرفة المزيد من التفاصيل حول العمل.

فيلم الدشاش

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

يشار أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفه،

اقرأ أيضاً
غدا.. الفرقة المصرية للموسيقى تحيي حفل «تسعينية فيروز»

أول تعليق لزوجة محمد رحيم على تكريمه من جمعية المؤلفين

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يتبنى إنتاج فيلم عن فلسطين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق