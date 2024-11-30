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مشاهير العرب - استعدادا لعرضه.. الانتهاء من تصوير فيلم 6 أيام» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - استعدادا لعرضه.. الانتهاء من تصوير فيلم 6 أيام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - استعدادا لعرضه.. الانتهاء من تصوير فيلم 6 أيام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم 6 أيام» عن الانتهاء من تصوير العمل، وهو من بطولة الفنان أحمد مالك، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة المنتجة لـ فيلم 6 أيام» عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل تشير من خلاله إلى الانتهاء من تصوير الفيلم.

فيلم 6 أيام

ويشارك أحمد مالك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم آية سماحة، وهو من تأليف وائل حمدي وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، وإخراج كريم شعبان، وهي التجربة السينمائية الأولى له.

آخر أعمال أحمد مالك

وعرض للفنان أحمد مالك خلال الفترة الماضية مسلسل مطعم الحبايب على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداث المسلسل في إطار 12 حلقة، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.

وضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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