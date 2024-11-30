مشاهير العرب - أول تعليق من تامر حسني على انتحال صفته عبر السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - أعرب الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استيائه من انتحال إحدى صفحات السوشيال ميديا لصفته لتعلن عن مباردة.

وفي هذا السياق، أعاد تامر حسني نشر المنشور عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على «إنستجرام»، معلقا قائلا: «اللي عامل البوست دا وحاطط الرقم دا للأسف كداب، وحتى مستأذنيش واللي اعلم دا رقم حقيقي ولا نصب، أنا غير مسؤول عن أى بوست مش أنا اللي منزله، في حالة زي دي اتمنى ترجعوا لحساباتي الشخصية».

وأضاف تامر حسني: «وياريته كلمني لأني كنت هوافق فورا إني أعمل الحملة دي، وياريت ترجعوا لحساباتي الشخصية، وأكيد هاخد الإجراء القانوني ضد اللي عمل كدا، وياريته بجد كلمني».

وتابع: «يا ريته بجد كلمني لإني كنت هوافق فورًا أعمل الحملة دي، وأنا جاهز أعملها أصلًا.. يا ريت لو في حاليا أي جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل اللي بيناموا من غير غطاء سواء في مصر أو فلسطين، يتواصلوا معايا في أسرع وقت شكرا».

تامر حسني يرثي محمد رحيم

وفي وقت سابق، رثا الفنان تامر حسني، الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي، بشكل مفاجئ.

وشارك تامر حسني، فيديو له في بداية ظهوره مع محمد رحيم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «أغنية أول يوم اللي كانت في فيلم نور عيني مكنتش أتخيل إني دلوقتي أفضل أسمعها يومياً و أحس معانيها للشخص اللي لحنها و اللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري، الله يرحمك يا حبيبي و يرحم جميع أمواتنا».