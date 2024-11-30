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مشاهير العرب - فيلم «دراكو رع» مهدد بالانسحاب دور العرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «دراكو رع» مهدد بالانسحاب دور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «دراكو رع» مهدد بالانسحاب دور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - حقق فيلم دراكو رع، بدور العرض السينمائي إيرادات منخفضة، ليتذيل قائمة شباك التذاكر، وفي حال استمرار هذا الأمر قد يتم رفعه من جميع دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وسجل فيلم دراكو رع، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، إيرادات بلغت 848 جنيهًا فقط لتسجل إيراداته خلال 4 أسابيع نحو 292 ألف جنيه.

أحداث فيلم دراكو رع

دارت قصة فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة، ليقررا بعدها الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

أبطال فيلم دراكو رع

ضم فيلم دراكو رع في بطولته كل من خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس و إسماعيل فرغلي، كما ضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

والعمل من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإخراج كريم أبو زيد، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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