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حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

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حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:21 مساءً -  كشفت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن تأجيل الدورة الأولى التي كانت من المقرر أن تنطلق في الأول من ديسمبر، لأجل غير مسمى، حيث انتشرت بعض الأقاويل حول أن سبب التأجيل المفاجئ هو رفض الهيئة العامة للمصنفات الفنية بعض الأفلام المشاركة للعرض ضمن فعاليات المهرجان.

وجاء رد سريع من رئيس المهرجان وفريق الإدارة ونشرا موافقة وإجازة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بالحصول على الموافقة على جميع الفعاليات، وذلك بإظهار الدعم الكامل من نقابة المهن السينمائية وهيئة المصنفات للدورة الأولى من المهرجان وأنه لا علاقة بالتأجيل ببعض الأفلام المشاركة.

ووجه رئيس مهرجان بورسعيد رسالة شكر وتقدير لـ مسعد فودة، نقيب المهن السينمائي.. قائلا: خالص الشكر على متابعته الدقيقة لكافة التفاصيل المتعلقة بالمهرجان. نؤكد من خلال هذه الرسالة لجميع متابعينا أن إدارة المهرجان مستمرة في العمل على استكمال كافة التحضيرات لضمان أن يظهر المهرجان بصورة تتجاوز التوقعات والخطط المرسومة له.

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 وكان قد جاء في بيان أصدرته إدارة المهرجان: "تعلن إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن تأجيل فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، والذي كان من المقرر أ تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في أقرب وقت".

 

تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائي

 وأضاف البيان: “يأتي هذا التأجيل استجابة لقرار المحافظة، وتؤكد الإدارة على احترام هذا القرار وحرصها على تقديم فاعلية تليق بمكانة المدين وعراقتها وتعزز من مكانتها كمدينة تاريخية وسياحية، وأيضا تقديم دورة مميزة لصناع الأفلام المشاركة في المهرجان والسادة الحضور وكل المشاركين في المهرجان من لجان تحكيم ومشاهدة وغيرها من الإدارات واللجان”.

 

كواليس تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائي

 وتابع البيان: “تعرب الإدارة عن سعادتها بالأفلام المميزة المشاركة، والتي تم قبولها في المسابقات المختلفة، وتؤكد على جاهزيتها لإقامة المهرجان في أقرب وقت ممكن، والتزامها بتقديم الأفلام التي سبق الإعلان عنها على صحة المهرجان”.

واستكمل البيان: “كما تتقدم إدارة المهرجان بالشكر والتقدير لوزير الثقافة، والسيد المحافظ، ونقيب المهن السينمائية وكل الجهات التي تعاونت معنا في تسهيل عقبات الدورة الأولى على جهودكم المثمرة، كما تتقدم بخالص الشكر للشركاء والرعاة وفريق عمل المهرجان وكل من سعى بجهده أو وقته لإقامة هذا المهرجان”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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