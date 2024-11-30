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مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - ياسمين عبد العزيز .. تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركتها مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وهي تصور إعلان لإحدى شركات الأغذية المصرية.

تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة قائلة: «أية مقموصة عشان قاطعنا»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الأنظار كعادتها بخفة دمها، وأُطلقت الحملة بعنوان «اسمع يا خواجه» والذي يدعم المنتج المصري، وجاءت أبرز التعليقات على أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز: «الجمال الرباني يا ريت النجمات يتعلموا منك»، وأضاف آخر: «القبول اللي عندك نعمة من الله.. أحلى ممثلة انتي»، وتابع آخر: «الكواليس وجمال الكواليس بجد انتي فظيعة، الجمال عدى الكلام».

إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد

أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الدراما الرمضانية 2025 من خلال مسلسل وتقابل حبيب، بالتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحا سويا خلال مسلسلى «ونحب تأنى ليه» في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و«اللى مالوش كبير» في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملان من إخراج مصطفى فكرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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