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مشاهير العرب - غدا.. الفرقة المصرية للموسيقى تحيي حفل «تسعينية فيروز» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غدا.. الفرقة المصرية للموسيقى تحيي حفل «تسعينية فيروز» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدا.. الفرقة المصرية للموسيقى تحيي حفل «تسعينية فيروز» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفل أغاني الفنانة والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز «تسعينية فيروز»، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتقام «تسعينية فيروز»، في تمام الساعة السابعة مساء، غدًا الأحد 1 ديسمبر 2024، بمسرح السامر بالعجوزة.

الحفل يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، احتفاء بعيد ميلاد فيروز التسعين، وتحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني جارة القمر.

وينفذ الحفل من خلال الإدارة العامة للموسيقى، برئاسة الدكتور وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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