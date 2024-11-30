مشاهير العرب - أول تعليق لزوجة محمد رحيم على تكريمه من جمعية المؤلفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - أعربت زوجة الملحن محمد رحيم، أنوسة كوتة، عن سعادتها بتكريم زوجها الراحل، بإطلاق جمعية المؤلفين والملحنين مبادرة لتكريمه تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وفي هذا السياق، أعادت أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، نشر إعلان جمعية المؤلفين والملحنين عن تكريم محمد رحيم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت قائلة: «بسم الله توكلنا على الله شكرا الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي لتكريم الموسيقار والملحن الكبير محمد رحيم وإن شاء الله بحضور أكبر نجوم بالوطن العربي، شكرا كل واحد حقق حلم محمد رحيم.. في دار الأوبرا المصرية».

جمعية المؤلفين والملحنين تعلن عن تكريم محمد رحيم

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين، أعلنت عن تكريم محمد رحيم عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، قائلة: «تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنظم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، وبمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل».

وفاة محمد رحيم

وفي وقت سابق، أثار خبر وفاة الملحن محمد رحيم، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت العديد من وسائل الإعلام أن شقيق محمد رحيم اشتبه في وفاته جنائيا، بسبب وجود جروح وكدمات على الجسد، وقيامه بإبلاغ الشرطة.

القصة الكاملة لوفاة محمد رحيم

تلقى الوسط الفني، السبت الماضي، خبرا صادما بوفاة الملحن الشهير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، داخل شقته بمنطقة الهرم، وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وسط شكوك حول وجود إصابات وكدمات على جسده، مما أثار العديد من التساؤلات عن أسباب الوفاة.