مشاهير العرب - بعد تصريحات شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يستعين بـ مصطفى حسني لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما علقت على أغنية عسل أسود، التي طرحتها مؤخرا، قائلة، «ده عسل أسود فعلا»، مما جعل الجمهور يظن أنها تشير إلى حسام حبيب.

وجاء أول رد من حسام حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مستعينًا بمقطع فيديو للداعية مصطفى حسني، يتحدث خلاله عن العلاقات ونهايتها، واحترام الزوجة للزوج، لتتوافد عليه التعليقات التي يؤكد أصحابها أنه يشير إلى تصريحات طليقته شيرين عبد الوهاب.

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وأحيت شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في الكويت وسط حضور جماهيري ملحوظ للشعب الكويتي، والتي لفتت الأنظار إليها بحضور ابنتيها هنا ومريم، وكذلك الطبيب المعالج لها الدكتور نبيل عبد المقصود، الذي كان بجانبها، لدعمها بعد عودتها من فترة غياب شهدت العديد من الأزمات.

وعلى هامش فعاليات حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت، قالت: «يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، يالهوي اتلخبطت!، ما أثار موجة من الضحك بين الحضور. واستكملت حديثها بعفوية: «قولتلكوا متخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة».

كما تحدثت عن تعاونها مه الملحن محمد رحيم في حياته، قائلة: «عملي أغاني كتير وهي: مشاعر، صبر قليل، انا في الغرام، الوتر الحساس».