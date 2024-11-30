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مشاهير العرب - وزارة الثقافة تكرم اسم الفنان الراحل محمد رحيم في حفل بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وزارة الثقافة تكرم اسم الفنان الراحل محمد رحيم في حفل بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزارة الثقافة تكرم اسم الفنان الراحل محمد رحيم في حفل بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - تنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، حفلًا فنيًا كبيرًا لتكريم اسم الفنان المصري الكبير الراحل محمد رحيم، وذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في الحفل نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم التي لحنها لهم الراحل محمد رحيم. وسيقدم الحفل مجموعة من أبرز الأعمال الموسيقية التي تحمل بصمته، تأكيدًا على استمرارية إرثه الفني في وجدان محبيه.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن الفنان محمد رحيم كان قيمة فنية كبيرة قدمت للفن العربي أعمالًا متفردة ستظل علامة بارزة في عالم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن رحيله المفاجئ شكّل خسارة كبيرة للفن.

وأضاف وزير الثقافة: «إن هذا الحفل هو اعتراف بمكانة ابن من أبناء الثقافة المصرية، وتقدير لدوره في إثراء الساحة الموسيقية»، وأشار إلى أن مشاركة نجوم الغناء في هذا الحدث تؤكد المكانة التي حظي بها محمد رحيم في قلوب الفنانين والجمهور على حد سواء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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