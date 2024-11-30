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محمود حافظ: أعشق العمل مع هنيدي لأنه وش السعد عليا - أخبار كلمتك

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محمود حافظ: أعشق العمل مع هنيدي لأنه وش السعد عليا - أخبار كلمتك

محمود حافظ: أعشق العمل مع هنيدي لأنه وش السعد عليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - قال الفنان محمود حافط إنه يعشق العمل مع الفنان محمد هنيدي، لذلك يوافق على أي عمل يُرشح له يكون من بطولة هنيدي نظرًا لثقته الكبيرة به.

وأضاف حافظ في تصريح لـكلمتك أن محمد هنيدي دائما يكون وش السعد عليه، حيث شارك معه في بطولة عدد من الأعمال الناجحة بالسينما والتليفزيون، من بينها فيلم “الإنس والنمس” ومسلسل “ أرض النفاق” ومسرحية “ ميوزيكال سكول” وغيرها من الأعمال التي حققت لها نجاحا كبيرًا وانتشارًا أكبر.

وتابع حافظ أنه يشارك في بطولة مسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، الذي يعود من خلاله محمد هنيدي للدراما التليفزيونية، وسوف يعرض في شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أن العمل سيكون مختفلًا نظرًا لكثرة التفاصيل التي تحتوى عليها حلقاته، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور  

أبطال مسلسل محمد هنيدي 

 شهادة معاملة أطفال من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجار في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

 

فيلم الجواهرجي

انشغل الفنان محمد هنيدي الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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