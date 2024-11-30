مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل البراعم الحمراء الحلقة 29 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - مسلسل البراعم الحمراء.. استطاع المسلسل التركي الدرامي «البراعم الحمراء» أن يجذب أنظار المشاهدين في تركيا والعالم العربي منذ عرض الجزء الأول في 18 ديسمبر 2023.

مسلسل البراعم الحمراء

تدور أحداث المسلسل، حول قصة حب عاصفة بين شابين من عالمين مختلفين، حيث يتقاطع مصيرهما في أحداث درامية مشوقة مليئة بالمفاجآت، وقد يتناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة، ويستعرض الصراعات الداخلية التي يعيشها الشباب في مجتمعاتنا المعاصرة.

وأهم ما يميز المسلسل أنه يصور بشكل واقعي صراعاتهم ومشاكلهم وكيفية تعاملهم معها، وتتميز قصة المسلسل بكونها مزيجاً من الدراما والتشويق، مما يجعلها تجذب فئات مختلفة من المشاهدين.

أحداث مسلسل البراعم الحمراء

يروي قصة فتاة تُدعى مريم التي تقاوم الضغوطات العائلية والطائفية في محاولة للهروب من زواج مفروض عليها، تدور الأحداث حول محاولاتها للهروب مع والدتها إلى إسطنبول حيث تبدأ حياة جديدة، ولكن سرعان ما تتعقد الأمور عندما تلتقي بشاب علماني يعمل طبيبًا.

وتزداد التوترات بين مريم ووالدها الذي يسعى لاستعادتها مما يؤدي إلى صراع بين العائلتين ويكشف عن التحديات التي تواجه الأفراد في المجتمعات التي تتبع التقاليد الصارمة.

موعد عرض مسلسل البراعم الحمراء

يتم عرض المسلسل على قناة Now TV التركية وذلك حلقة واحدة كل أسبوع والتي تكون يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت دول تركيا والسعودية ومصر، كما يمكن لجميع المقيمين في الإمارات مشاهدة المسلسل في تمام الساعة 9 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل البراعم الحمراء

يمكن للجمهور متابعة حلقات المسلسل أسبوعيًا على قناة NOW التركية، التي تنقل العمل حصريًا في تركيا، كما يمكن للمشاهدين في الدول العربية متابعة الحلقات مترجمة على منصات البث المعتمدة بعد عرضها.

أبطال مسلسل البراعم الحمراء

يقدم أدوار البطولة في مسلسل البراعم الحمراء التركي مجموعة مميزة من الفنانين والفنانات، ومنهم:

- أوزغو نامال بدور مريم تيزل.

- مارت يازدجي أوغلو بدور جونايد جينيش.

- دويغو ساريشين بدور هاندي ألكانلي.

- شريف إيرول بدور سواڤي ألكانلي.

- أوزجان دينيز بدور ليفينت ألكانلي.

- ميرت توراك بدور نعيم تيزل.

- هازال توريسان بدور بيستي أوزديمير ألكانلي.

- إركان أفجي بدور سادي خوداي غينيش