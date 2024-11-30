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مشاهير العرب - حسين فهمي يروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه «مصطفى» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي يروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه «مصطفى» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه «مصطفى» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - حسين فهمي.. تصدر الفنان حسين فهمي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما حل ضيفًا ببرنامج معكم منى الشاذلي، وتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه مصطفى فهمي.

حسين فهمي يروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه

وظهر الفنان حسين فهمي خلال الحلقة، لم يتمالك دموعه وهو يروي تفاصيل اللحظات الصعبة التي مر بها أثناء تدهور الحالة الصحية لشقيقه الراحل مصطفى فهمي وقال: «كنت بينه وبين المهرجان والأوبرا لمتابعة التجهيزات، وكانت أيام صعبة جدًا عليا.. يوم مؤتمر مهرجان القاهرة كنت بليل في العزاء، لكن العمل العام بيحتم علينا أن نستمر ونؤدي واجبنا».

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وتابع فهمي: «وفي المرحلة النهائية أتذكر يوم المؤتمر بالليل رحت العزا، لحظات صعبة عليا جدا لكن العمل العام بيحتم علينا نكون على قدر المسؤولية، مفكرتش إن ده قرار هاخده بس كان عليا واجب لازم أقوم بيه ومسؤولية كبيرة جدا».

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

واستكمل الفنان حسين فهمي: «العمل العام يحتم علينا أن نكون دائمًا على قدر المسؤولية، وأن يتم العمل على أكمل وجه، كان عليّ واجب ومسئولية لازم أؤديها وكملتها

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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