مشاهير العرب - حسين فهمي يروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه «مصطفى» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - حسين فهمي.. تصدر الفنان حسين فهمي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما حل ضيفًا ببرنامج معكم منى الشاذلي، وتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه مصطفى فهمي.

حسين فهمي يروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه

وظهر الفنان حسين فهمي خلال الحلقة، لم يتمالك دموعه وهو يروي تفاصيل اللحظات الصعبة التي مر بها أثناء تدهور الحالة الصحية لشقيقه الراحل مصطفى فهمي وقال: «كنت بينه وبين المهرجان والأوبرا لمتابعة التجهيزات، وكانت أيام صعبة جدًا عليا.. يوم مؤتمر مهرجان القاهرة كنت بليل في العزاء، لكن العمل العام بيحتم علينا أن نستمر ونؤدي واجبنا».

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وتابع فهمي: «وفي المرحلة النهائية أتذكر يوم المؤتمر بالليل رحت العزا، لحظات صعبة عليا جدا لكن العمل العام بيحتم علينا نكون على قدر المسؤولية، مفكرتش إن ده قرار هاخده بس كان عليا واجب لازم أقوم بيه ومسؤولية كبيرة جدا».

واستكمل الفنان حسين فهمي: «العمل العام يحتم علينا أن نكون دائمًا على قدر المسؤولية، وأن يتم العمل على أكمل وجه، كان عليّ واجب ومسئولية لازم أؤديها وكملتها

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