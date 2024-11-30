مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 86 من مسلسل الطائر الرفراف والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - عاد مسلسل الطائر الرفراف للظهور من جديد، حيث استطاع أن يلفت أنظار المتابعين، لذا يبحث الكثير من المتابعين عن مواعيد مسلسل الطائر الرفراف والقنوات الناقلة له.

مسلسل الطائر الرفراف

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مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 85

يعرض مسلسل الطائر الرفراف يوم الجمعة من كل أسبوع، فيكون عرض الحلقة 85 من طائر الرفراف يوم الجمعة الماضي 29 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تركيا على قناة ستار تي في. ويعرض مترجم إلى العربية على منصة قصة عشق عند منتصف الليل، وتذاع مدبلجة أيضا على قناة MBC4 يوم السبت الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية.

مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 86

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الـ 86 من مسلسل الطائر الرفراف يوم الجمعة القادمة 6 ديسمبر 2024.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

واما عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف، فتتمثل فيما يلي:

أولا: تردد قناة mbc 4 الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11470.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

تردد آخر لقناة MBC4

وهناك تردد آخر لقناة MBC4، وهو:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- المنطقة: شمال أفريقيا.

- التردد: 11559.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحداث مسلسل الطائر الرفراف

وتدور أحداث مسلسل طائر الرفراف حول فريد كورهان، وهو حفيد هاليس أغا، وتعود أصوله إلى عنتاب. يعيش فريد حياته كيفما يحلو - له، ولذا يقرّر جده تزويجه من فتاة من عنتاب، ويقع اختيار فريد على سيران، شقيقة الفتاة التي اختارها جده، ويتم الزفاف، ولكن سيران تتفاجأ بأن فريد لديه حبيبة أخرى، وتدعى «بيلين»، وبسبب كثرة المشكلات بين فريد وسيران، وعائلتيهما، ينتهي الأمر بينهما إلى الطلاق، ولكن مع بداية الموسم الثاني، يتزوج الثنائي مرة أخرى، ولكن هذه المرة عن اقتناع شخصي من كل منهما.

يعارض أفراد العائلتين تلك الزيجة، ولكن يصر فريد وسيران على إكمال قصتهما، ولكن الحياة ليست وردية دائما. ما أن تشعر سيران بالاستقرار مع فريد حتى تظهر بيلين في حياة فريد مرة أخرى، ولكن هذه المرة تكون حاملا، وتدعي أن ابنها هو ابن فريد.

أبطال مسلسل الطائر الرفراف

والجدير بالذكر أن أبطال مسلسل الطائر الرفراف هم، عفراء ساراتش أوغلي في دور سيران شانلي، ميرت رمضان ديمير في دور فريد كورهان، تحسين تيكندور في دور إدريس كورهان، غولشين سانتير أوغلو في دور إيفاكات كورهان، إيمري ألتوغ في دور أورهان كورهان، إرسين أريتشي: في دور عابدين، بيريل بوزام: في دور سونا شانلي، إرم ألتوغ: في دور سلطان.