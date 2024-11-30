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أحمد مالك ينتهى من تصوير فيلم 6 أيام - أخبار كلمتك

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أحمد مالك ينتهى من تصوير فيلم 6 أيام - أخبار كلمتك

أحمد مالك ينتهى من تصوير فيلم 6 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:08 صباحاً - انتهى الفنان أحمد مالك من تصوير جميع مشاهده في فيلم 6 أيام والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الإخراجية فى السينما، ومقرر الإعلان عن موعد طرحه فى السينما خلال الفترة المقبلة.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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