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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

شيخ كفيف، الصور الأولى لخالد الصاوي في مسلسل المداح 5 - أخبار كلمتك

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شيخ كفيف، الصور الأولى لخالد الصاوي في مسلسل المداح 5 - أخبار كلمتك

شيخ كفيف، الصور الأولى لخالد الصاوي في مسلسل المداح 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:51 صباحاً - يشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل المداح الجزء الخامس الذي بدأ تصوير أحداثه خلال الأيام الماضية، ويلعب شخصية شيخ كفيف، يعظ صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال، وخلال أحداث العمل يظهر الشيطان له في صورته.

 

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وكانت قد حصلت أسرة مسلسل المداح في جزئه الخامس على إجازة من التصوير لمدة يومين بسبب وفاة والد زوجة الفنان حمادة هلال بطل العمل.

ويظهر الفنان فتحى عبد الوهاب خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

 

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ومن المقرر أن يظهر فتحي عبد الوهاب عن طريق الفلاش باك في أول مشاهد الحلقة الأولى من الجزء الخامس للعمل، على هيئة شيطان، بينما يظهر مرة ثانية في آخر الحلقة في صورة العالم التي كان عليها في الجزء الرابع من العمل.

واعتذر الفنان فتحي عبد الوهاب عن المشاركة بشكل كامل في الجزء الخامس من مسلسل المداح، بعد ارتباطه بمسلسل آخر سيقوم بتقديمه في موسم رمضان القادم.
 
أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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