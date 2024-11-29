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شاهد، شيرين عبد الوهاب تحتفل بطريقتها الخاصة بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

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شاهد، شيرين عبد الوهاب تحتفل بطريقتها الخاصة بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

شاهد، شيرين عبد الوهاب تحتفل بطريقتها الخاصة بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، عن سعادتها بقرار وقف النار في لبنان على طريقتها الخاصة خلال حفلها بالكويت الذي شهد إقبالًا كبيرًا.

 

شيرين عبد الوهاب تحتفل بوقف إطلاق النار في لبنان

 قدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية وطنية بعنوان بحبك يا لبنان وسط زغاريد من الحاضرين.

كما قدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية مشاعر والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي بشكل مفاجئ.

وطالبت شيرين عبد الوهاب من الحضور الدعاء للراحل محمد رحيم  بالمغفرة والرحمة.

 

رسالة شيرين لأهل الكويت 

وفي لقطة عفوية للفنانة شيرين عبد الوهاب ، خلال حفلها بالكويت، أوقفت الغناء وقالت بلهجة أهل البلد: “وحشتوني وايد يا بعد قلبي وبعد عمري يا روحي”، خلاص نقول اللي إحنا عايزينه دلوقتِ. 

وتفاجأت شيرين خلال الحفل بوجود أحد الحضور في الحفله يردد  “بحبك شيرين”، لترد عليه المطربة “وأنا كمان بحبك من زمان يا بعد قلبي”. 

 

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت 

وصعدت شيرين على المسرح وسط حراسة شديدة وظهرت بوزن أقل، على عكس ظهورها الفترة الماضية، وبدأت حفلها بأغنية “حبيبي نساي” ورقصت على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت أن تذاكر الحفل تتراوح بين 30 و100 دينار كويتي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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