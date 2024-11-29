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تعبت في حياتي جدا، محمد يحيى يكشف مفاجآت عن بداياته الفنية - أخبار كلمتك

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تعبت في حياتي جدا، محمد يحيى يكشف مفاجآت عن بداياته الفنية - أخبار كلمتك

تعبت في حياتي جدا، محمد يحيى يكشف مفاجآت عن بداياته الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:34 مساءً - حل الملحن محمد يحيي ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض”. 

وكشف خلال اللقاء عن العديد من الكواليس والأسرار عن تعاونه مع النجوم.

 

تصريحات محمد يحيى مع إيمان أبو طالب

وقال يحيى خلال اللقاء عن كواليس بداياته مع الهضبة عمرو دياب: إن العلاقة بدأت بينهما من خلال الإستوديو الخاص “بالهضبة”، مشيرًا إلى أنه التقاه كي يعرض عليه ألحانه، ومن بعدها بدآ التعاون، مضيفًا أنه لحن أغنية ريحة الحبايب وهو يربط حذاءه.

وأكد يحيى أنه لحن أغنية يا ستار التي قدمها محمد حماقي أثناء وجوده في البلد قبل مجيئه إلى القاهرة، مؤكدًا أن الأغنية في البداية كانت للهضبة، ولكن المزيكا ما ظبتش في الأغنية واتنست. 

وأشار محمد يحيى خلال اللقاء، أنه واجه بعض الصعوبات في بداية مشواره، قائلًا: “أنا تعبت في حياتي جدًّا وبدأتها من الصفر”. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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