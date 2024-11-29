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مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة 15.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة 15.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة 15.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:46 مساءً - مسلسل رقم سري الحلقة 15.. مازال مستوى بحث الجمهور حول مواعيد عرض الحلقة 15 لمسلسل رقم سري يزداد بقوة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شهدت الأحداث تطورا في قضية لقاء «ياسمين رئيس» في الحلقة الماضية، لذا يزداد تشوق الجمهور حول متابعة الحلقة 15.

مسلسل رقم سري

أحداث مسلسل «رقم سري»

ودارت أحداث مسلسل «رقم سري»، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل رقم سري

مواعيد عرض مسلسل رقم سري الحلقة الـ 14

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة مسلسل رقم سري يوما السبت والأربعاء، على قناة «dmc» في 8 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

ما عبر شاشة «dmc دراما» فيعرض العمل في الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في 8 صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية 5 مساءً، وعلى منصة «watch it» الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

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قبل عرضه.. watch it تروج لمسلسل «رقم سري» بطولة ياسمين رئيس (فيديو)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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