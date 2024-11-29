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التجهيزات النهائية لحفل شيرين عبد الوهاب بالكويت قبل صعودها علي المسرح - أخبار كلمتك

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التجهيزات النهائية لحفل شيرين عبد الوهاب بالكويت قبل صعودها علي المسرح - أخبار كلمتك

التجهيزات النهائية لحفل شيرين عبد الوهاب بالكويت قبل صعودها علي المسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - تستعد  الفنانة شيرين عبد الوهاب ،  للصعود إلي المسرح لبدء حفلها في الكويت بعد غياب عن إحياء للحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا بعد نفاذ التذاكر بالكامل.

حفل شيرين عبد الوهاب  في الكويت 

وشهد حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت تجيهزات ضخمة لمسرح الحفل، وذلك قبل صعود المطربة إلي المسرح 

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ومن المفترض أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال حفل الكويت عدد من أغانيها الشهيرة بجانب أغاني ألبومها الجديد 

ومن ناحية أخري كان قد كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن كواليس تسجيل أغنية بتمنى أنساك والتي قدمتها  شيرين عبد الوهاب ، مشيرا إلى أن هذه الكواليس مر عليها عام.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت أن تذاكر الحفل تتراوح بين 30 و100 دينار كويتي.

ومن ناحية آخرى، كانت قد كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها عانت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو العملية.

وقالت شيرين عبد الوهاب في لايف على التيك توك إنها عانت الفترة الأخير موضحة: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني. أنا شوفت كتير وحش في حياتي، ومركزة دلوقتي في شغلي من وقت ما رجعت، والشغل دلوقتي عندي أهم حاجة”.

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وأكدت شيرين أنها تتمنى تقديم دور فلاحة أو صعيدية ويكون هناك قصة مختلفة عن مسلسل طريقى التي قدمته من قبل.

 

وفي إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل  شيرين عبد الوهاب،  تمكنت من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

شيرين تدخل موسوعة جينيس

 وتمكنت شيرين عبد الوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت أطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا لتستعيد مكانتها الفنية مجددًا وبقوة، حيث استطاعت أغانيها   "كلام عينه" و"الوتر الحسَّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد الذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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