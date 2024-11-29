مشاهير العرب - «اسمع يا خواجة» تضع ياسمين عبد العزيز في صدارة التريند.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع كشفها عن إعلانها الجديد المقرر انطلاقته عبر الشاشات في الفترة المقبلة.

وكانت ياسمين عبد العزيز، كشفت عن إعلانها الجديد عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» الذي ظهرت من خلاله بملامح وإطلالة جديدة، معلقة عليه قائلة: «اية مقموصة عشان قاطعنا»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور.

وجاءت أبرز التعليقات على أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز الأتي: «الجمال الرباني ياريت نجمات يتعلمو منك، وأضاف أخر: القبول اللي عندك نعمة من الله.. احلى ممثلة انتي، وتابع آخر: الكواليس وجمال الكواليس بجد انتي فظيعة، الجمال عدى الكلام.

ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

وتعود ياسمين عبد العزبز، في مسلسل «وتقابل حبيب» للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى «ونحب تانى ليه» فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و«اللى مالوش كبير» فى رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملان من إخراج مصطفى فكرى.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويضم مسلسل وتقابل حبيب، عددا من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، انوشكا، نيكول، حنان سليمان، صلاح عبد الله، ندى موسى، رشوان توفيق، محمود ياسين جنيور، انجى كيوان، جيهان خيرى، سمر عبد الوهاب، حمدى هيكل، بسنت شوقى، منة عرفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بعض الأسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة.