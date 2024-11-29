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مشاهير العرب - حقيقة تسريب اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025 وأسماء ضحاياه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حقيقة تسريب اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025 وأسماء ضحاياه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حقيقة تسريب اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025 وأسماء ضحاياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أصبح برنامج رامز جلال من العلامات المميزة لشهر رمضان الكريم، حيث مع بدأ العد التنازلي لاقتراب الشهر الكريم، يزدادا بحث الجمهور حول تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد، وفكرة البرنامج المترقبه، لذا ارتفعت مستويات بحث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول اسم وفكرة برنامج رامز المقرر انطلاقتها في رمضان 2025.

ومع ارتفاع مرشرات البحث حول برنامج رامز جلال واسمه وفكرة البرنامج، تستعرض كلمتك في التقرير التالي كب ما تحتاج معرفته عن برنامج رامز جلال الجديد.

رامز جلال

تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2025

ومع كثرة التسأولات حول فكرة رامز جلال الجديدة، انطلقت العديد من التخمينات والتسريبات حول فكرة برنامج رامز جلال الجديد، والتي كانت ما بين اسم البرنامج «رامز قصر الموت»، و«رامز في المسبح»، ومن المفترض أن يتم تصوير البرنامج في المملكة العربية السعودية.

كما كشفت تسريبات برنامج رامز جلال في رمضان 2025 عن الضيوف الذين من المتوقع استضفتهم، أبرزهم، إمام عاشور، ومحمد الشناوي، ومروان عطية، وأحمد فهمي، ومي عمر، وشيماء سيف، وهشام ماجد، ومصطفى خاطر.

رامز جلال

أسماء برنامج رامز جلال في خلال مواسم رمضان الماضية

- في عام 2009 قدم برنامج رامز حول العالم.

- في عام 2010 قدم برنامج رامز حول العالم الجزء الثاني.

- في عام 2010 قدم برنامج لقاء مستحيل.

- في عام 2011 قدم برنامج رامز قلب الأسد.

- في عام 2012 قدم برنامج رامز ثعلب الصحراء.

- في عام 2013 قدم برنامج رامز عنخ آمون.

- في عام 2014 قدم برنامج رامز قرش البحر.

- في عام 2015 قدم رامز واكل الجو.

- في عام 2016 قدم برنامج رامز بيلعب بالنار.

- في عام 2017 قدم برنامج رامز تحت الأرض.

- في عام 2018 قدم برنامج رامز تحت الصفر.

- في عام 2019 قدم برنامج رامز في الشلال.

- في عام 2020 قدم برنامج رامز مجنون رسمي.

- في عام 2021 قدم برنامج رامز عقله طار.

- في عام 2022 قدم برنامج رامز موفي ستار.

- في عام 2023 قدم برنامج رامز رامز نيفر إند.

- في عام 2024 قدم برنامج رامز جاب من الآخر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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