ابنة خالد سليم تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - تعرضت خديجة ابنة الفنان خالد سليم، إلى وعكة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ابنة خالد سليم تتعرض لوعكة صحية

ولم يكشف خالد سليم تفاصيل وأسباب الوعكة الصحية التي تعرضت له ابنته، ولكنه نشر مقطع فيديو عبر “إنستجرام” وهو جالس بجوارها على السرير ويغني لها.

وعلق خالد سليم علي الفيديو قائلا:" حبيبة قلبي والله إن شاء لله انا وانتي لا ـ لازم أغنيلك يعني علشان تفوقي يا ديجا.

انضمام خالد سليم لأسرة مسلسل ونقابل حبيب

ومن ناحية أخرى، انضم الفنان خالد سليم إلى فريق عمل مسلسل “ ونقابل حبيب ” من بطولة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل ونقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين ويشارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز كل من كريم فهمى ونيكول سابا وخالد سليم.

على الجانب آخر، حل خالد سليم ضيفا على برنامج "لمن يهمه الفن" تقديم أميرة نور على نغم FM، حيث كشف عن تفاصيل أعماله المقبلة.

وقال خالد سليم: الفترة الجاية عندي فيلم هينزل قريبا اسمه "فى القلب" وعندى مسلسلين اسمهم "السجل الأسود" و"بدون مقابل" وكمان عندى مسلسل فى رمضان السنة دى.

مسلسل بدون مقابل يتناول في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، وهو من بطولة هانى رمزى ووفاء عامر وداليا البحيرى وعمرو عبد الجليل وإخراج جمال عبد الحميد.

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