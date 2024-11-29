مشاهير العرب - نور النبوي يكشف عن شخصيات «الحريفة 2 قبل عرضه (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - يواصل الفنان نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لشخصيات فيلم الحريفة، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وشارك نور النبوي، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة من شخصيات فيلم الحريفة 2 التجمع بـ كزبرة وأحمد غزي، والتي علق عليها قائلا: «ماجد وحتة وشيشتاوي بيمسوا، الحريفة 4 ديسمبر فى كل سينمات مصر 5 ديسمبر في الوطن العربي».

تفاصيل فيلم الحريفة 2

كما يستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

ودارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

آخر أعمال نور النبوي

ويعرض للفنان نور النبوي في الوقت الحالي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.