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مشاهير العرب - خالد سليم يكشف عن تعرض ابنته لوعكة صحية.. تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد سليم يكشف عن تعرض ابنته لوعكة صحية.. تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد سليم يكشف عن تعرض ابنته لوعكة صحية.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - كشف الفنان خالد سيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تعرض ابنته لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ظهر بجانبها على سرير المستشفى.

وشارك خالد سليم صورة لابنته من داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «حبيبة قلبي والله ياريت أنا ولا أنتي، لازم أغنيلك يعني عشان تفوقي يا ديجا».

ابنة خالد سليم تتعرض لوعكة صحية

آخر أعمال خالد سليم

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال خالد سليم، أغنية «واحشاني»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

والأغنية من كلمات إبراهيم شحتة وألحان أحمد يوسف وتوزيع وميكس وماستر محمود عزت وإخراج سيف مدبولي

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: «واحشاني، ده أنا حرفياً بعدك لسه واقف في مكاني، واحشاني، كسرِة نفسي وقلة حيلتي بقت تعباني، ده أنا عايش كده بالضّالين، واحشاني مش بلعب على وتر الضّعف وغرضي تحنّي، واحشاني، بس أنا مش قادر أستوعب بعدك عني، ده أنا ضايع وتملّي حزين».

خالد سليم يحتفل بزوجته خيرية

وفي وقت سابق، وجه الفنان خالد سليم، رسالة رومانسية لزوجته خيرية، احتفالا بعيد زواجهما الـ 14.

ونشر خالد سليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تجمعه بزوجته، وعلق: «مرت 14 سنة، ولسة بحس بنفس الشعور، باقع في الحب، أكثر وأكثر كل يوم، وكل سنة، شكرًا على كل اللي عملتيه علشان تسعديني، حبك، اهتمامك، دعمك، و بناتنا القمرات، وأتمنى أنك تسامحيني لو قصرت في أي حاجة من غير قصد، كل عيد زواج واحنا مع بعض».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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