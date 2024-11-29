دورك جاي، أزمات ويجز مع النجوم بدأت بمحمد رمضان فهل يكون رامي صبري آخرهم؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - يعد مطرب الراب ويجز، واحدا من المطربين الشباب الذين حققوا نجاحات في وقت قياسي منذ عام 2020، والذي يعتبر نقطة تحول في حياته الفنية، بعد محاولاته العديدة لتسجيل عدد من الأغاني الفردية، وتعتبر أغنية “مش هقولك بيبي” من الأغاني التي ساعدت في شهرته في بدايته وأغنية "باظت خالص".

أزمات ويجز مع النجوم

ويجز تنبأ بنجاحه مبكرا، وكتب في عام 2017 من خلال فيس بوك وقال: "أنا أسمي أحمد علي وهنزل أغنية كمان يومين هتكسر الدنيا، لتبدأ بعدها بفترة قصيرة رحلته في عالم الفن بعدما عمل في عدة مجالات عديدة ومنها عمله في شركة محمول شهيرة.

وبرغم النجاحات التي حققها ويجز ابن حي الورديان بالإسكندرية، إلا وبدأت الأزمات تلاحقه منذ انطلاقته، وبدأت مع محمد رمضان وانتهت بالمطرب رامي صبري.

وفي عام 2020، بدأت حكايات المغني ويجز مع الأزمات، بعد الصراع الذي دخل فيه مع محمد رمضان، خاصة بعد تداول أنباء بشكل واسع على السوشيال ميديا وقتها باتهام “رمضان” بالاعتداء على الحقوق الفكرية لأغنية ويجز، وتقديمها لصالح إحدى شركات مشروبات الطاقة العالمية، مما دفع ويجز بالرد عليه بأغنية دورك جاي في شكل فيديو كليب.

ومن أشهر أزمات ويجز، أزمته مع عمرو مصطفى، في شهر أبريل عام 2023 تصدر المطرب ويجز مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام بالرد على تصريحات عمرو مصطفى التي اتهمه فيها بأنه يشتري موسيقى جاهزة؛ الأمر الذي أغضب جمهور ويجز بشكل كبير.

وكانت بداية المعركة، عندما تحدث المطرب والملحن عمرو مصطفى عن رأيه في الأغاني التي يقدمها ويجز، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أجمد 7” الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله.

وأثار عمرو مصطفى غضب جمهور ويجز بسبب تصريحاته، التي قال فيها: "ويجز بيشتري الموسيقى جاهزة بـ 100 دولار"، وخرج رواد السوشيال ميديا ليدافعوا عن ويجز بعد هجوم عمرو مصطفى عليه.

ورد المطرب ويجز على تصريحات عمرو مصطفى التي قال فيها: "ويجز بيشتري الموسيقى جاهزة بـ 100 دولار"، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أجمد 7” الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله.

ونشر ويجز من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” صورة يشكر فيها صناع المزيكا الذين تعاونوا معه في أغنياته، ليرد بهذه الطريقة على تصريحات عمرو مصطفى الذي اتهمه بأنه يشتري الموسيقي جاهزة من على الإنترنت.

ورد الموزع الموسيقي مولوتوف على هجوم عمرو مصطفى واتهاماته لويجز، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقال “مولوتوف”: مبدئيا، أنا هتكلم عن الأغاني اللي أنا عملتها لويجز، وهي “دورك جاي، وبالسلامة، وأسياد البلد”، وبما إن أنا الموزع بتاعها أحب أقول للأستاذ عمرو مصطفى، إن الأغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحين وشغل بمستوى عالمي".

موضوع الفلوس وشراء المزيكا

وأضاف الموزع مولوتوف: "وبتاخد وقت ومجهود وتفكير كبير جدا من كل الأطراف المشتركة فيها والموضوع مش بالسهولة والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، أما بالنسبة لموضوع الفلوس وشراء المزيكا فأنا لم أتقاضَ أي أجر على الأعمال دي لأن فيه اتفاقات بصورة تانية".

واختتم مولوتوف: "وفي النهاية، إحنا بنشكرك على اهتمامك، بس ياريت تتحرى الدقة قبل نشر أي معلومات وشكرا".

رد مدير أعمال ويجز

من جانبه، رد عاصم تاج مدير أعمال ويجز على تصريحات عمرو مصطفى التي اتهم فيها ويجز بشراء الموسيقى جاهزة.

وقال “عاصم" في تصريح سابق لـ"كلمتك": كلام عمرو مصطفى غير صحيح مطلقا.. ويجز يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والموزعين المحترفين في أغانيه التي يقدمها للجمهور.

أضاف: “وفرضًا لو فيه مزيكا عجبته واشتراها من على النت، دي حاجة مش عيب، ولكن ده ما بيحصلش؛ لأن ويجز المزيكا بتاعته معينة عشان كدة بيتعاون مع ملحنين وموزعين محترفين”.

أزمة ويجز ورامي صبري

وتصدر ويجز خلال الأيام الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد هجومه الحاد وسخريته من رامي صبري، مؤكدا أن “رامي” يحاول دائما التقليل من أغاني مطربي الراب.

في هذا السياق، قال ويجز فى فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أى حد فى أى وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من ٤ لـ ٥ شهور يزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب فى التليفزيون”.

وتابع ويجز: “هتكلم امتي على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى فى مجالك انا شايف مبتفهمش فى الراب حاجة زى ما انت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وانت كدة مبتقدرش الفنانين وفاكر أن هما عايزين يوصلولك وهما أصلا معديينك بكتير انت رقم ١٩ يا رامي انت بعيد اوي”.

واختتم ويجز حديثه، معلقا: “جماعة استنوا أغنيتي الجديدة يوم ٢٧ ومش هقولكوا عبارة عن إيه أستاذ رامي بقي ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية دي عبارة عن إيه دا لو فهم”.

وحاول الشاعر الغنائي تامر حسين تهدئة الأمور بين رامي صبري وويجز بعد افتعال أزمة بينهما

كتب تامر حسين عبر حسابه على فيس بوك موجها حديثه لـ رامي صبري، "شهادتي فيك مجروحة أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسة شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفي الصدارة".

وتابع، "تصريح مش موفق مِن ويجز رغم إن شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وأنت الكبير يا روما.. ويجز لو يعرف إنت أول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجه مختلفة مكنش هيزعل كده دي شهادة حق والله".

رامي صبري يرد على حديث تامر حسين

ورد رامي صبري على تامر حسين وكتب، "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا علي كلامك الجميل اللي زيك.. ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

وفي المقابل، فاجأ مطرب الراب الشاب، ويجز، جمهوره ومتابعيه، بإشعال الأزمة من جديد بينه وبين الفنان رامي صبري، بعد دعم الشاعر تامر حسين.

في هذا السياق، أعاد ويجز، منشور تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليه بقوله: "حصل خير يا جماعة رامي صبري، ده زي ابني بالظبط وهو شطور وقمور ومجتهد أنا بس في اللقاء كنت حاسه كده بيجامل من ورا قلبه عشان الجمهور ميغلطهوش وفرق أجيال بقي مش بفهم حاجة منه خالص فتلاقيني مخدتش بالي".

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