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تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency - أخبار كلمتك

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تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency - أخبار كلمتك

تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - طرحت اليوم، شبكة Showtime، أولي حلقات مسلسل الجاسوسية الجديد The Agency.

مسلسل ‏The Agency،  من إنتاج الممثل الشهير جورج كلوني، وجرانت هيسلوف، وبطولة مايكل فاسبندر، وهو مقتبس من المسلسل الفرنسي الشهير‏ "Le Bureau des Légendes".

قصة مسلسل‏ The Agency 

‏وتدور أحداث مسلسل ‏ The Agency، حول قسم مسؤول عن تدريب، وإدارة عملاء سريين، يعيشون بهويات مزيفة لفترات طويلة، بهدف تحديد وتجنيد مصادر استخباراتية.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من جيفري رايت، ريتشارد جير، وجودي تيرنر سميث، 

ويعرض ‏ مسلسل ‏ The Agency،  للمشاهدة حصريا عبر منصة Paramount+، وشبكة  Showtime.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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