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بحضور وزير الثقافة، انطلاق حفل تسليم جائزة طه حسين الدولية للفكر في دورتها الأولى - أخبار كلمتك

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بحضور وزير الثقافة، انطلاق حفل تسليم جائزة طه حسين الدولية للفكر في دورتها الأولى - أخبار كلمتك

بحضور وزير الثقافة، انطلاق حفل تسليم جائزة طه حسين الدولية للفكر في دورتها الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - انطلق، قبل قليل، من قلب مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى لتسليم الفائزين جائزة طه حسين الدولية للفكر بحضور وزير الثقافة دكتور أحمد هنو، والتي تنظمها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وفاز بها بدورة العام الجاري مناصفة المفكر الأمريكي بيتر جران والدكتورة يمني طريف الخولي.

جائزة طه حسين الدولية للفكر 

وتقام الاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والشاعر والدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

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ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الهادي أن  مجلس أمناء الجائزة منح المؤرخ بيتر جران أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكية جائزة طه حسين الدولية،  نظرًا لأنه قدم رؤيته الفلسفية للتاريخ وعلوم الاجتماع والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفكرية والعلمية، كما تم منح الجائزة للدكتورة يمني طريف الخولي أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 

وأشار إلى أن مجلس أمناء الجائزة أكد أن يمنى الخولي أسهمت في نشر الثقافة العلمية، وأنجزت  العديد من المؤلفات والكتابات أبرزها تاريخ العلوم عند العرب وفلسفة العلم في القرن العشرين، كما حصلت على جوائز علمية محليًا وعربيا. 

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وقال إن مجلس أمناء الجائزة قد تشكل برئاسة نقيب كتاب مصر - الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب وعضوية المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال والدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة والكاتب الصحفي أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والمستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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