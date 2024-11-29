مشاهير العرب - بمشاركة مروان موسى.. نور النبوي يروج للأغنية الدعائبة لفيلم الحريفة 2 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم «الحريفة 2 من بطولة الفنان نور النبوي عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تأتي بمشاركة نجم الراب مروان موسي.

في هذا السياق، يواصل نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج للأغنية الدعائية لفيلم الحريفة 2، معلقا عليها قائلا: «جمهوري بيهتفلي بصوت عالي، جالي صداع من العظمة، نورتنا يا مارو، الحريفة راجعة 4 ديسمبر فى كل سينمات مصر و5 ديسمبر فى الوطن العربي».

تفاصيل فيلم الحريفة 2

كما يستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

ودارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

آخر أعمال نور النبوي

ويعرض للفنان نور النبوي في الوقت الحالي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.