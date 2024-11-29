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قصور الثقافة تحتفي بـ "تسعينية فيروز" على مسرح السامر - أخبار كلمتك

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قصور الثقافة تحتفي بـ "تسعينية فيروز" على مسرح السامر - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تحتفي بـ "تسعينية فيروز" على مسرح السامر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفل أغاني الفنانة والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز تحت عنوان "تسعينية فيروز"، وذلك في السابعة من مساء الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، بـ مسرح السامر بالعجوزة.

حفل تسعينية فيروز 

الحفل يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، احتفاء بعيد ميلاد فيروز التسعين، وتحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز.

وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني جارة القمر، وينفذ الحفل من خلال الإدارة العامة للموسيقى، برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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