أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة بــ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة جوائز الأفلام الفائزة في الدورة الأولى من المهرجان وتكريم الفائزين.

"أرض الخيال" يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم

وتشكلت لجنة التحكيم من كلا من الدكتورة غادة جبارة والدكتور وائل طوبار الأستاذ عازر سايروس، كما عرضت الأفلام بقاعات عرض جامعة الفيوم بحضور جماهيري كبير.

وجاءت جوائز مسابقة أفلام الطلبة كالتالي: جائزة أفضل فيلم فيلم: أبابوا" أرض الخيال" - مصر - إخراج: زياد أشرف.

لجنة التحكيم الخاصة لأفلام الطلبة فيلم: فالس الأحلام - مصر - إخراج: ليلي رزق.

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم: بيكونيا - مصر إخراج: روضة طه دراز فيلم: كوتارد مصر إخراج: أيمن السنبختي

جوائز الأفلام القصيرة من مهرجان الفيوم

كما كشفت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن جوائز المسابقة خلال حفل ختام الدورة الأولى من المهرجان والمقام حاليا بحضور فني وتنفيذي كبير.



وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير من كلا من: الناقد أحمد شوقي والمخرج نواف الجناحي والكاتب والمنتج زين العابدين شرف الدين، وشهدت المسابقة مشاركة عالمية واسعة لعدد كبير من صناع الأفلام القصيرة سواء روائية أو تسجيلية.

- جائزة أفضل فيلم روائي قصير

فيلم: الحرش – الأردن- إخراج: فراس الطيبة

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير لفيلم: ترياق – السعودية - إخراج: حسن سعيد

جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير

فيلم: العشرين – مصر- إخراج: عبدالفتاح فرج

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي القصير

فيلم: رجفة - المغرب - إخراج: نيكولا جاكيت

وشارك بمسابقة الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية 27 فيلما لعدد كبير من صناع السينما حول العالم حتى استقرت لجنة التحكيم على الأفلام الفائزة، كما كانت الأفلام القصيرة ضمن اهتمامات الطلاب خاصة طلاب جامعة الفيلم وشهدت عروض الأفلام القصيرة حضورا كبيرا على مدار أيام العرض.

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