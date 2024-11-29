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أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

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أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة بــ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة جوائز الأفلام الفائزة في الدورة الأولى من المهرجان وتكريم الفائزين.

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"أرض الخيال" يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم

وتشكلت لجنة التحكيم من كلا من الدكتورة غادة جبارة والدكتور وائل طوبار الأستاذ عازر سايروس، كما عرضت الأفلام بقاعات عرض جامعة الفيوم بحضور جماهيري كبير.

وجاءت جوائز مسابقة أفلام الطلبة كالتالي: جائزة أفضل فيلم فيلم: أبابوا" أرض الخيال" - مصر - إخراج: زياد أشرف.  

لجنة التحكيم الخاصة لأفلام الطلبة فيلم: فالس الأحلام - مصر - إخراج: ليلي رزق.

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 تنويه خاص من لجنة التحكيم  لفيلم: بيكونيا - مصر  إخراج: روضة طه دراز فيلم: كوتارد  مصر إخراج: أيمن السنبختي  

جوائز الأفلام القصيرة من مهرجان الفيوم 

كما كشفت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن جوائز المسابقة خلال حفل ختام الدورة الأولى من المهرجان والمقام حاليا بحضور فني وتنفيذي كبير.

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وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير من كلا من: الناقد أحمد شوقي والمخرج نواف الجناحي والكاتب والمنتج زين العابدين شرف الدين، وشهدت المسابقة مشاركة عالمية واسعة لعدد كبير من صناع الأفلام القصيرة سواء روائية أو تسجيلية.

- جائزة أفضل فيلم روائي قصير

فيلم: الحرش – الأردن- إخراج: فراس الطيبة 

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير لفيلم: ترياق – السعودية - إخراج: حسن سعيد 

  جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير

فيلم: العشرين – مصر-  إخراج: عبدالفتاح فرج

 جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي القصير

فيلم: رجفة - المغرب - إخراج: نيكولا جاكيت 

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وشارك بمسابقة الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية 27 فيلما لعدد كبير من صناع السينما حول العالم حتى استقرت لجنة التحكيم على الأفلام الفائزة، كما كانت الأفلام القصيرة ضمن اهتمامات الطلاب خاصة طلاب جامعة الفيلم وشهدت عروض الأفلام القصيرة حضورا كبيرا على مدار أيام العرض.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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