مشاهير العرب - الليلة.. الملحن محمد يحيى في ضيافة الإعلامية إيمان أبو طالب (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - يحل الملحن محمد يحيى، ضيفا على برنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر شاشة الحياة أسبوعيا، والذي من المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

وفي هذا السياق، كشف محمد يحيى عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافته في برنامج بالخط العريض، قائلا: «استنوا انهارده الساعه 8 انشالله حلقة، مع الاعلامية الجميلة إيمان أبو طالب هتكلم عن تفاصيل وكواليس أغاني كتيره أنا عملتها اتمني تعجبكم انشالله في برنامج بالخط العريض قناه الحياة».

آخر أعمال الملحن محمد يحيى

وطرح مؤخرا الملحن محمد يحيى، أغنية جديدة «ابسطني» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية ابسطني

أغنية ابسطني يقدمها محمد يحيى باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، وهي بمثابة دعوة للحب والفرح، وهي من كلمات مصطفى حدوته والحان محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.

وجاءت أغنية «ابسطني» باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، وتُعتبر عملاً غنائياً مختلفاً من حيث اللحن المتجدد بجمله اللحنية ونقلاته، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث.

وتم تصوير الأغنية في دبي تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، وقام الكليب على لوحات راقصة تناسبت مع أجواء الأغنية، اضافة الى اظهار الصحراء بشكل مختلف.