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بحضور نجوم الفن، بدء حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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بحضور نجوم الفن، بدء حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

بحضور نجوم الفن، بدء حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - بدأ قبل قليل، حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بوادي الريان إحدى أهم المناطق السياحية بالمحافظة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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حفل ختام مهرجان الفيوم السينمائي 

كانت البداية مع السلام الوطني وعرض برومو الفعاليات خلال الدورة الأولى ثم مقدمة الحفل رشا سليمان التي قدمت مدير المهرجان الفنان سيد عبد الخالق.

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وحرص على التواجد كل من النجمة الكبيرة إلهام شاهين والفنانة داليا مصطفى والفنان أحمد فتحي والفنانة بشرى والمنتج خالد حميدة والمخرج الكبير هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز وعدد من صناع السينما.

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وقررت إدارة المهرجان الخروج عن المألوف وتنظيم حفل الافتتاح في إحدى البقاع الساحرة نهارا بشكل يتناسب مع طبيعة المهرجان باعتباره مهرجانا بيئيا بالدرجة الأولى.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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