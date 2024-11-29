مشاهير العرب - موعد عرض مسرحية «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض 2025/1446 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:48 مساءً - يستعد الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس للمشاركة في مسرحية «حاوريني يا كيكي» بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا.

في هذا السياق، شوق أوس أوس، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض مسرحية «حاوريني يا كيكي»، قائلا: «انتظرونا في مسرحية “حاوريني يا كيكي “ يوميا ابتداء من يوم 4 ديسمبر وحتي يوم 8 ديسمبر علي مسرح محمد العلي».

تفاصيل مسرحية حاوريني يا كيكي

ومن المفترض أن تدور أحداث مسرحية حاورني يا كيكي في إطار كوميدي يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟

وتضم مسرحية حاوريني يا كيكي، دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، دياب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان.

آخر أعمال أوس أوس

وتعد آخر أعمال أوس أوس مشاركته في فيلم «عصابة الماكس» الذي جاء بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي، وحقق من خلاله نجاح ملحوظ بتجاوز حجم إيراداته حاجز الـ 60 مليون جنيها.

ودارت أحداث فيلم عصابة الماكس، في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن مَنِ اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية