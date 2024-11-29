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مشاهير العرب - أول تعليق من أوس أوس بعد انطلاق فيلم «مين يصدق» لـ زينة أشرف عبد الباقي في السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من أوس أوس بعد انطلاق فيلم «مين يصدق» لـ زينة أشرف عبد الباقي في السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من أوس أوس بعد انطلاق فيلم «مين يصدق» لـ زينة أشرف عبد الباقي في السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - حرص الفنان محمد أسامة، الشهير بـ أوس أوس على دعم المخرجة الصاعدة زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية لفيلم مين بصدق خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع انطلاقته في السينما مؤخرا.

وشارك أوس أوس، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدد من اللقطات للعرض الخاص لفيلم مين يصدق، معلقا عليها قائلا: «الف مبروك لأشطر مخرجه صاعده في مصر، زينه عبد الباقي بنت استاذنا واخونا الكبير الاستاذ أشرف عبد الباقي علي اول تجربه اخراجيه فيلم مين يصدق».

وتابع: «مبروك يا يوسف بجد ممثل كبير وعامل دور حلو أوى وجيدا منصور بجد عالميه استمتعت بالكيمياء اللى بينكوا اوى ومبروك لكل صناع الفيلم، الفيلم حلو جدا ادخلوا الفيلم إن شاء الله هتتبسطوا».

أحداث فيلم «مين يصدق»

وتدور أحداث الفيلم حول «نادين»، التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى «باسم»، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

وضم فيلم «مين يصدق» عددا من نجوم الفن، أبرزهم: شريف منير، ونادين، ويوسف عمر، وجايدا منصور، وشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.

يذكر أن فيلم مين يصدق، شهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، وسط حضور جماهيري ضخم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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