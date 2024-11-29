مشاهير العرب - محمد صبحي يدعم عمر زهران في محنته: «رجل محترم.. وصديق وفي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:21 مساءً - حرص الفنان محمد صبحي، على دعم المخرج عمر زهران، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

وفي هذا السياق، شارك محمد صبحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالمخرج عمر زهران، معلقًا عليها: «الصديق الغالي المخرج عمر زهران، معرفتي بك رجلاً محترماً وصديقاً وفياً.. وقبل كل شئ إنسان، أما ما أصابك وتفاصيله عقلي لا يصدقها وأكيد سوف تظهر الحقيقة، دعواتي لك بالفرج في محنتك».

تفاصيل أزمة المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف

وكان المخرج عمر زهران، استحوذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ألقت الشرطة القبض عليه عقب أن وجهت له شاليمار شربتلي، اتهامات بسرقته مصوغات باهظة الثمن من شقتها.

وكانت شليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تقدمت ببلاغ إلى الشرطة منذ عام ماضي بسرقة مصوغات ثمينة من شقتها، وبعدما أعاد لها المخرج عمر زهران، جزء من المصوغات إلى منزلها وجهت له الاتهام، مؤكدةً أنه كان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة في الجيزة، بحسب ما ذكرت في محضر الواقعة.

أبرز المعلومات عن المخرج عمر زهران

- عمر زهران، هو مخرج وممثل وإعلامي مصري، ولد في 13 أكتوبر لعام 1963.

- بدأ مسيرته في عالم الإخراج عقب تخرجه من الجامعة، حيث عمل في العديد من المحطات الفضائية، كان أولها في قناة art، وعمل على إخراج برنامج ساعة صفا الذي قدمته الإعلامية صفاء أبو السعود.

- ثُم تنقّل بعد ذلك بين القنوات وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا لقناة النيل للسينما قبل أن يتجه للتمثيل.

- وكان أوّل ظهور له في فيلم سينمائي عام 2008 في فيلم «الريس عمر حرب» مع المخرج خالد يوسف، ثُم توالت مشاركاته بعد ذلك في الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية.