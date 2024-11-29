شاندو: محمد له الفضل في أول نجاحاتي بأغنية "من بين البنات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - عبر المطرب شاندو عن حزنه الشديد لرحيل رفيق رحلته وصديقه الملحن محمد رحيم، حيث أكد شاندو أن رحيم كان له الفضل في أول خطواته الفنية وأول نجاحاته الغنائية، حيث إنه لحن له أغنية “من بين البنات” الشهيرة بين الجمهور بـ"عبد الهادي"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

وأضاف شاندو في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أنه كانت تجمعه علاقة طيبة وقوية بمحمد رحيم، وعملا معًا كثيرًا، حيث قدما بعد النجاح الأول أغنية “السنجلاب”، وغيرها من الأغنيات الكثيرة الناجحة.

شاندو وعلاقته بـ محمد رحيم

وأكد شاندو أنه كان على تواصل بين الحين والآخر بالفنان محمد رحيم، وكانا يتذكران البدايات الفنية لهما، وكم النجاحات التي حققاها معًا على مدار مشوار وسنوات طويلة.

مواقف جمعت تامر حسني مع محمد رحيم

وكان المطرب والملحن هيثم نبيل قد سرد موقفا مؤثرا جمع بين المطرب تامر حسني والملحن الشهير محمد رحيم، الذي وافته المنية صباح السبت الماضي عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

وقال “نبيل”: عايز تعرف كرم ربنا وتوفيقه بييجي منين؟ دور في الباطن مش في الظاهر.. رحيم كان أول ملحن يقف إلى جوار تامر حسني في بداية مسيرته، ولما رُحت الفجر لبيت رحيم كان تامر حسني وحسام وكل فريق عمل تامر أول ناس موجودة في بيت رحيم وجنبه في النهاية.

وتابع: الأصل الطيب بيظهر في المواقف دي وهو ده الباطن لسبب توفيق ربنا وكرمه.. مفيش نجاح كبير بدون أسباب بعيدا عن اللي بتقدمه لأهلك وللي حواليك دور ورا أي توفيق هتلاقي سبب إنساني.. البوست ده مش في حق تامر لأنها حاجة مش جديدة.. الكلام ده للناس اللي مش فاهمة حكمة ربنا في حاجة بتشوفها وبتضعف.. اشتغل عالباطن يأتيك الظاهر.

الملحن الراحل محمد رحيم

محمد رحيم هو ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، تعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم “عودوني” سنة 1998 من خلال أغنية “وغلاوتك”، وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير "حبيبي ولا على باله"، حيث كان عمره 22 عاما.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم: عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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